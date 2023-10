Diocesi: Bologna, domenica il card. Zuppi concluderà il convegno “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Amoris Laetitia cap. 8”

Domenica 15 ottobre, alle 19 nell’aula magna del Seminario, il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, concluderà il convegno proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia su “Accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Amoris Laetitia cap. 8”. Dopo i saluti, la preghiera e alcune video-testimonianze, alle 16.10 interverrà padre Pino Piva, alle 17 seguiranno lavori di gruppo e dalle 18.40 la presentazione di alcune associazioni impegnate nella Pastorale familiare. “L’obiettivo del convegno – afferma don Gabriele Davalli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia – è quello di suscitare l’interesse delle operatrici e degli operatori pastorali verso la possibilità di un percorso di riavvicinamento all’Eucarestia per le persone separate, divorziate, risposate, e di fornire elementi che possono essere utili al discernimento e all’accompagnamento”. In mattinata, invece, alle 11.00 nella chiesa di Santa Caterina da Bologna al Pilastro (via Campana, 2), il card. Zuppi celebrerà la messa nell’ambito della Festa dell’Ecologia integrale proposta dal Tavolo diocesano del Creato su “La diversità è una ricchezza”.