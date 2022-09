Tradizioni popolari: “Così, per… passione!”, una raccolta di scritti per sottrarli all’oblio

Una raccolta di scritti popolari, di gente comune, che riteniamo non debbano rimanere celati nel cassetti, abbandonati alla dimenticanza, realizzando una apposita antologia e creando un archivio pubblico.

L’obiettivo dell’associazione Cosi, per… passione di Terrasini è quello di evitare che preziose testimonianze autobiografiche vadano perdute: diari, epistolari (lettere – ad esempio: di e ad emigrati, al e dal fronte – e cartoline, non di certo con semplici saluti), taccuini, appunti privati, carti e cartuzze varie, (fogli e foglietti vari) con memorie private e storie personali e di famiglia, racconti intimistici. “Avremo modo di trovare, leggere ed apprezzare, nel loro valore e nella loro ricchezza, quasi rappresentassero un disintossicante spirituale o un veicolo di insegnamenti, scritti – a mano, a macchina, al personal computer – in cui si riflette, in varie forme, il mondo interiore, il quotidiano, la vita, di ciascuno e la storia delle nostre comunità locali, talora con proiezione anche nazionale, da un punto di vista assolutamente inedito. Diversi da quelli che sono contenuti in e-mail e/o nei post in Facebook, o nei messaggi disseminati fra i social (che vanno pure raccolti)”.

È possibile consegnare gli scritti nel periodo che va da domenica 2 ottobre prossimo fino a domenica 2 aprile 2023.