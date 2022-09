Regno Unito: card. Nichols alla neo premier Truss. “Molte persone devono scegliere tra riscaldamento e cibo, non si dimentichi dei poveri”

Un appello accorato alla neo premier britannica Liz Truss perché non si dimentichi dei più poveri nella società britannica è contenuto nel messaggio di congratulazioni inviato alla nuova leader del partito conservatore dal primate cattolico di Inghilterra e Galles, il card. Vincent Nichols. “Prometto al primo ministro il mio sostegno e le mie preghiere”, scrive il porporato. “La nomina di Liz Truss capita in un momento in cui ci sono molte crisi nel nostro Paese e nel mondo. Particolarmente grave è la crisi provocata dall’aumento del costo della vita. I cattolici sono presenti in ogni comunità locale del Regno Unito e cercano sempre di sostenere chi ha bisogno di aiuto. Siamo molto consapevoli di come molte persone devono scegliere tra riscaldamento e cibo mentre si avvicina l’inverno. Il benessere al quale siamo abituati sta scomparendo”. Il cardinale ricorda, poi, come i cattolici nella vita pubblica e nel settore delle charities siano impegnati per cercare soluzioni alla crisi. Nello stesso comunicato si parla anche dei principi chiave della dottrina sociale cattolica. I vescovi di Inghilterra e Galles hanno dedicato un documento alla crisi del costo della vita che, scrivono, “sta avendo un effetto devastante sulle famiglie, spingendo molti nella povertà, e costringendo tanti a scegliere tra cibo e riscaldamento. Il Signore sente il grido dei poveri (Salmo 34) e la Chiesa deve rispondere nel modo migliore possibile”.