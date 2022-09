Papa Francesco: dal 7 al 10 settembre l’incontro triennale con i rappresentanti pontifici

Nei giorni dal 7 al 10 settembre si svolgerà il triennale incontro dei Rappresentanti Pontifici, voluto da Papa Francesco. Mercoledì 7, alle ore 8 – informa la Sala Stampa della Santa Sede – l’incontro si aprirà con la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Parolin presso la Cappella del Coro nella Basilica di San Pietro. La prima giornata, dedicata alle riunioni con i superiori della Segreteria di Stato ed alcuni responsabili della Curia Romana, si concluderà con un incontro con il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Giovedì 8, alle 9, i rappresentanti Pontifici saranno ricevuti in udienza dal Papa nel Palazzo

apostolico. Al termine proseguiranno gli incontri e in serata, alle 19, i rappresentanti parteciperanno ai vespri solenni nella Cappella Sistina.

La giornata di venerdì sarà dedicata a lavori per gruppi suddivisi per continente, mentre sabato 10, dopo la concelebrazione eucaristica, presieduta dal Papa a Casa Santa Marta alle ore 7.30, seguita da riunioni e lavori, l’incontro si concluderà nella tarda mattinata, alle ore 12, con una meditazione spirituale guidata da mons. Angelo Acerbi, nunzio apostolico. All’incontro, presieduto dal Cardinale Segretario di Stato, parteciperanno i superiori della Segreteria di Stato, 91 Nunzi Apostolici e 6 Osservatori Permanenti senza qualifica episcopale. “5 rappresentanti pontifici non potranno partecipare per motivi di salute o altri impedimenti”, si legge nel comunicato della sala stampa vaticana, in cui si fa notare che, nel Servizio diplomatico della Santa Sede, oltre ai citati rappresentanti Pontifici, sono attualmente 167 i collaboratori in ruolo diplomatico che lavorano presso le Nunziature o in Segreteria di Stato, mentre 4 alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica, dopo aver concluso la loro formazione, sono coinvolti nell’anno missionario all’estero voluto da Papa Francesco.