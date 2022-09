Diocesi: Cerignola, “Diorama” il centro educativo della Caritas realizzato con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, per far studiare i ragazzi e crescere nella legalità

(foto 8xmille)

La Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano, grazie ai fondi dell’8xmille, dal 2020 ha creato il centro educativo “Diorama”, per offrire a ragazzi e giovani una struttura che vuole sottrarre i ragazzi alla strada e condurli in un luogo sano dove poter crescere, studiare e orientarsi nel mondo del lavoro, con una coscienza civile alimentata dai principi della legalità. La struttura si trova a Cerignola, nel foggiano, località nota alle cronache anche per lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. “Viviamo in una realtà ad alto tasso di criminalità, dove anche gli atteggiamenti mafiosi creano tentativi di emulazione e quindi per contrastare questo sistema abbiamo deciso di operare in ambito educativo, soprattutto con i minori, perché ci è sembrato un modo per fornirgli un’alternativa al percorso che avrebbe rischiato di farli finire tra le maglie del crimine. Abbiamo già cominciato nel 2018, quando ancora non c’era la struttura, mettendo a punto progetti nei quartieri più periferici”. Sono queste le parole di don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana, riportate sul comunicato dove si spiega che il centro è frequentato stabilmente da una cinquantina di ragazzi delle elementari e delle medie, e durante l’anno vengono organizzate iniziative che coinvolgono tanti altri giovani alle soglie della maggiore età.