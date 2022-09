Russia: elezioni comunali in 11 città. Navalny, “partecipare al voto è il modo più semplice di resistenza, anche se non il più efficace (per ora)”

Si terranno tra il 9 e l’11 settembre prossimo le elezioni comunali in una serie di città della Federazione russa. In testa alla lista c’è Mosca, su cui si concentrerà l’attenzione e il cui risultato mostrerà il sostegno di cui Vladimir Putin gode. Oltre alla capitale, ci sono 11 consigli comunali di altrettanti centri amministrativi regionali da scegliere. “Dall’inizio della guerra, il regime nel nostro Paese è rinato, cosa che ha acceso ancora una volta una discussione: ha senso andare alle urne?”, si legge oggi sul profilo Twitter del dissidente Aleksey Navalny, curato dal suo team. “Io credo che ne abbia” dal momento che, continua, “qualsiasi azione volta a indebolire uno qualsiasi degli elementi del sistema di Putin è la cosa giusta da fare e un dovere del cittadino” e “partecipare alle elezioni rimane il modo più sicuro e semplice di resistenza, anche se non il più efficace (per ora)”. Lo storico oppositore di Putin, che sta scontando la condanna a 9 anni in regime di carcere duro ora, per chi voterà a Mosca invita a fare ricorso alla app “Smart Voting”, che, bollata come estremista dagli organi statali, indica i nomi dei candidati non appartenenti al partito di Russia Unita da votare.