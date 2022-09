Atletica leggera: Csi, il 24° Campionato nazionale dall’8 all’11 settembre a Castelnovo ne’ Monti

(foto Csi)

È in programma dall’8 all’11 settembre nello Stadio di Castelnovo ne Monti, il 24° campionato nazionale di atletica leggera su pista del Csi. Il campionato, realizzato con il sostegno di Apt servizi Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Sport Regione, vedrà gareggiare 1413 atleti di 104 società sportive appartenenti a 33 diverse province italiane, con 139 tecnici accompagnatori accreditati, ed una percentuale di under 14 del 60%. 300 gli atleti provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, 200 quelli dall’Emilia Romagna, oltre 100 quelli dal Trentino Alto Adige e dal Veneto. Sono oltre 200 le gare che assegneranno la maglia tricolore, bordata dei colori del Csi arancioblu, suddivise in categorie e specialità: salti (lungo, alto), lanci (vortex, peso, disco, giavellotto) e corse (sprint, mezzofondo, fondo), oltre che gli ostacoli per le categorie giovanili. Il 10 settembre in notturna scenderanno in pista le 2 staffette 4×100, giovanile e assoluta, mentre la mattina di domenica 11 settembre, la svedese giovanile e la 4×400 assoluta, al termine della quale sarà celebrata all’interno dell’impianto di gara, la messa conclusiva presieduta dall’assistente ecclesiastico nazionale del Csi, don Alessio Albertini.

“Un anno fa fu l’atletica a dare lo sprint alle molte attività promosse nella nostra associazione. Quest’anno non avremo più nemmeno le mascherine”, sono queste le parole del presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio, che aggiunge, “Abbiamo tanta speranza nel futuro e sono certo che come spesso in passato, in questi nostri incontri, tra i nostri finalisti vi siano delle promesse dello sport italiano. In ogni caso, mi piace ribadirlo, se le medaglie sono importanti, lo è molto più vivere una simile esperienza di vita, con i propri amici e con la propria squadra. È sempre bello vedere quanto incoraggiamento vi sia in queste gare da bordo pista, anche ai molti atleti con forme di disabilità che accogliamo ed integriamo nel corso delle giornate delle finali nazionali”. L’appuntamento sarà l’occasione per sostenere la campagna #BeActive in vista della Settimana europea dello sport, per incentivare soprattutto tra i giovani uno stile di vita sano e attivo, con una corretta alimentazione. Tutte le gare del 24° Campionato nazionale Csi di atletica leggera saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Csi.