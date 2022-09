Papa a Matera: il programma aggiornato

La Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato oggi il programma aggiornato della visita di Papa Francesco a Matera, in programma il 25 settembre, a chiusura del Congresso eucaristico nazionale della Chiesa italiana. Alle 7 il decollo dall’eliporto del Vaticano, per atterrare un’ora e mezza dopo nel Campo-scuola di Atletica Leggera “Raffaele Duni” a Matera (Viale delle Nazioni Unite, 20-30) in forma privata. Poi il trasferimento in auto allo Stadio comunale XXI settembre, dove alle 8.45 il Papa viene accolto dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dal prefetto di Matera, Sante Copponi, dal sindaco di Matera, Domenico Bernardi, e dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese. Alle 9, nello stadio, la concelebrazione eucaristica, con l’omelia del Santo Padre, seguita dall’Angelus e dalle parole di ringraziamento del card. Zuppi. Nell’occasione, il Papa dona un calice per la diocesi di Matera a mons. Caiazzo. Al termine della celebrazione, alle 11, Francesco si congeda dalle autorità che lo hanno accolto all’arrivo. Subito dopo il trasferimento in auto al Campo-scuola di Atletica Leggera, dove alle 11.15 è previsto il decollo da Matera. Alle 12.45 l’atterraggio all’eliporto del Vaticano.