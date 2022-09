Diocesi; Lecce, mons. Seccia festeggia il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale

(doto diocesi di Lecce)

Iniziano domani gli eventi per celebrare il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, avvenuta a San Severo l’8 settembre 1997. Il primo appuntamento è il 7 settembre alle 20 nella cattedrale di Lecce con il concerto dell’ensemble vocale Florilegium vocis accompagnata dall’orchestra barocca Santa Teresa dei Maschi, che eseguiranno la Cantata BWV 4 di J.S. Bach ed il Dixit Dominus HWV 232 di G.F. Händel. Giovedì 8 settembre, alle 19 in cattedrale ed in diretta su Tele Dehon e sulla pagina Facebook di Portalecce, la messa presieduta da mons. Seccia assieme ai vescovi della Puglia, ai sacerdoti della diocesi di Lecce e quelli delle diocesi di San Severo e di Teramo-Atri, dove il vescovo in passato ha svolto il suo ministero episcopale. Assisterà alla messa il card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo. L’ultimo appuntamento previsto è per il 30 settembre, alle 17.30 nel centro pastorale Mediterraneo, con la presentazione del volume “Adiutor Gaudii Vestri. Le Lettere pastorali di mons. Michele Seccia” (Edizioni Vivere in).