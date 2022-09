Salute: Università Cattolica Roma-Altems, domani incontro con la politica su sanità come investimento per il futuro del Paese

Un nuovo Servizio sanitario nazionale, lo squilibrio tra Nord e Sud nell’accesso alle cure e nelle prestazioni sanitarie, l’accesso ai farmaci e alle terapie innovative, un programma nazionale per il governo dell’innovazione tecnologica, il ruolo e la voce dei pazienti nelle scelte di politica sanitaria, il nodo dei medici e del personale sanitario: questi e altri temi saranno al centro dell’incontro promosso dall’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – Facoltà di Economia nel campus di Roma dell’Università Cattolica (Altems), nell’ambito del ciclo di seminari “Altems Incontra…”, che si terrà domani alle ore 17.30 nella Sala Italia del Centro Congressi “Europa” della Sede di Roma dell’Ateneo (L. go F. Vito, 1).

Parteciperanno al confronto, moderato da Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma e direttore Altems, Luca Coletto (Lega per Salvini Premier), Andrea Costa (Noi Moderati), Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), Beatrice Lorenzin (Partito Democratico), Andrea Mandelli (Forza Italia), Anna Maria Parente (Italia Viva), Walter Ricciardi (Azione), Francesca Anna Ruggiero (Movimento 5 Stelle). L’incontro potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi alla homepage della Sede di Roma dell’Ateneo: https://roma.unicatt.it/.

La Missione 6 del Pnrr in parte ha dato risposte “ai bisogni in tema di sanità, puntando sulla medicina territoriale e sulla ricerca – spiega Cicchetti -, ma la quantità di risorse disponibili (quasi 16 miliardi), seppur cospicua, appare non sufficiente: la sanità in Italia continua ad essere sottofinanziata. I dati pubblicati da Altems stimano in 37 miliardi di euro il gap che ci separa dal livello medio di finanziamento di altri Paesi europei”. Di qui l’incontro di domani: “occasione per ascoltare, ma anche per far sentire la voce dei tanti professionisti che oggi si stanno formando nelle nostre aule universitarie e che saranno la prossima classe dirigente della sanità”.