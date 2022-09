Somalia: Iacomini (Unicef), “1,5 milioni di bambini a rischio malnutrizione acuta, il mondo non può abbandonarli”

“1,5 milioni di bambini in Somalia, quasi la metà della popolazione sotto i cinque anni, rischia di soffrire di malnutrizione acuta”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia, a proposito della grave carestia nel Paese africano, causata dalla perdurante siccità. “Di questi, 385.000 avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta grave o sarà una strage – prosegue –. Sono numeri senza precedenti, la Somalia è in condizioni critiche, la vita dei bambini e delle famiglie è a rischio. Il mondo non può abbandonarli. Dobbiamo agire. Adesso”.