Russia: diocesi di Saratov, Denis Maria Smolko verso il sacerdozio. Al Sir racconta della famiglia ortodossa e del suo cammino nella Chiesa cattolica

(Foto dal profilo Instagram)

Sarà ordinato sacerdote il 7 ottobre nella cattedrale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Saratov il diacono Denis Maria Smolko. L’annuncio sul sito della diocesi russa. Classe 1992, nazionalità russa, “sono nato in una famiglia ortodossa”, racconta Smolko, raggiunto dal Sir. “Nel 2010 sono entrato in piena comunione con la Chiesa cattolica”. Gli anni del pre-seminario a Novosibirsk sono stati seguiti dalla formazione nel seminario di Ars in Francia, “per decisione del mio vescovo”. Il soggiorno nella città del Santo Curato, tra il 2014 e il 2020, ha portato il giovane diacono alla scelta di entrare nella società sacerdotale di Giovanni Maria Vianney. “Nel 2020 sono tornato in Russia e l’8 dicembre 2021 sono stato ordinato diacono nella chiesa di Cristo Re a Marx” (regione di Saratov), continua il sacerdote. “Al momento, sto svolgendo il mio servizio diaconale presso la parrocchia dell’elevazione della Santa Croce a Ufa, capitale della Repubblica Bashkortostan nella Federazione Russa”. Ancora non sa dove sarà destinato in futuro. “Denis Maria si prepara alla sua ordinazione da 10 anni”, si legge sul sito della diocesi di Saratov. “Per la nostra diocesi si tratta di un evento molto significativo, poiché la precedente ordinazione sacerdotale è avvenuta 15 anni fa”.