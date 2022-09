Terzo Settore: Forum, domani si presenta il documento con le richieste alla politica

“Mettete in Agenda la Solidarietà”: è questo il titolo dell’evento, organizzato dal Forum Terzo Settore, che si terrà domani, mercoledì 7 settembre, dalle 10.30 alle 13.00 nella Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, in cui sarà presentato pubblicamente, e alla presenza di esponenti delle varie forze politiche candidate alla guida del Paese, il documento con le richieste programmatiche del Terzo settore in vista delle prossime elezioni.

Sei i temi principali in cui si articola il documento: 1) Contrastare le povertà multidimensionali e le disuguaglianze socio-economiche; 2) Economia sociale, giusta transizione ecologica e digitale; 3) Welfare: diritti, benessere, autonomia; 4) Promuovere la pace e un’Europa del dialogo e dell’accoglienza; 5) Costruire coesione, promuovere cittadinanza e partecipazione; 6) Investire nel Terzo settore e attuare l’amministrazione condivisa.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, con traduzione in LIS, sul canale YouTube del Forum Terzo Settore. All’introduzione di Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, seguirà il suo dialogo con Francesco Riccardi, caporedattore centrale del quotidiano Avvenire, sulle richieste programmatiche del Forum Terzo Settore. Poi, gli interventi di esponenti delle forze politiche.