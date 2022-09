Eurobarometro: cittadini Ue chiedono energie rinnovabili. Pessimismo sull’economia ma forte sostegno all’euro. Bene NextGenerationEu

(Foto ANSA/SIR)

“La stragrande maggioranza dei cittadini dell’Ue concorda sul fatto che l’Unione europea dovrebbe investire nelle energie rinnovabili (87%), ridurre la sua dipendenza dalle fonti energetiche russe (86%) e che nei Paesi Ue si dovrebbe completare rapidamente lo stoccaggio di gas, per consentire la disponibilità ininterrotta di gas durante l’inverno (86%)”. Lo segnala Eurobarometro alla luce di un sondaggio reso noto oggi, realizzato mediante interviste individuali (anche online) tra il 17 giugno e il 17 luglio 2022. Sono stati intervistati 26.468 cittadini nei 27 Stati membri. “Inoltre, l’85% degli intervistati ritiene che l’aumento dell’efficienza energetica ci renderà meno dipendenti dai produttori di energia esterni all’Ue, mentre l’83% si dichiara favorevole a che gli Stati membri facciano acquisti congiunti di energia da altri Paesi per ottenere un prezzo migliore”. Il 78% degli intervistati afferma di aver recentemente preso misure per ridurre il proprio consumo di energia o di avere intenzione di farlo nel prossimo futuro.

La percezione positiva della situazione dell’economia europea è invece diminuita di 5 punti percentuali dall’inizio del 2022 e si situa ora al 40%. La maggioranza degli intervistati (51%, 6 punti percentuali in più) ritiene che la situazione dell’economia europea sia attualmente negativa. La maggioranza degli intervistati prevede che la situazione dell’economia nazionale peggiorerà nei prossimi 12 mesi.

Nel frattempo, l’approvazione dell’euro è ad un livello mai raggiunto prima: otto intervistati su dieci nella zona euro (3 punti percentuali in più) e il 72% nell’Ue (3 punti percentuali in più) sono a favore dell’Unione economica e monetaria europea con l’euro come moneta unica.

“Oltre la metà degli europei (56%) ritiene che NextGenerationEu, il più grande pacchetto di incentivi economici dell’Ue, possa dimostrarsi efficace per rispondere alle attuali sfide economiche”.