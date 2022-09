Diocesi: Firenze, domani il pellegrinaggio dall’Impruneta alla basilica della Santissima Annunziata. Giovedì celebrazione con il card. Zuppi

Alla vigilia della Natività di Maria, domani mercoledì 7 settembre, torna a Firenze il pellegrinaggio organizzato dall’associazione “In Cammino” che si snoda dal santuario dell’Impruneta fino alla basilica della Santissima Annunziata di Firenze (15 chilometri circa). Il pellegrinaggio partirà alle 14.30 dalla basilica dell’Impruneta e raggiungerà alle 20 la chiesa di Santa Felicita per un momento di adorazione eucaristica. Alle 20.30 l’arrivo in piazza San Giovanni dove l’arcivescovo di Firenze, il card. Giuseppe Betori, accoglierà i pellegrini, per poi percorrere con loro l’ultimo tratto del cammino fino alla Santissima Annunziata, dove l’arrivo è previsto per le 21. Qui, dopo la benedizione dell’arcivescovo, la serata proseguirà con la Festa della Rificolona.

Giovedì 8 settembre sarà invece il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, a presiedere alle 18 nella Basilica della Santissima Annunziata la celebrazione per la festa della Natività di Maria, concelebrata dal card. Betori.