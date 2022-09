Elezioni: Acli, l’appello della fondazione internazionale per gli italiani all’estero

Un evento online per lanciare le proprie proposte alla politica sulla condizione degli italiani all’estero e sensibilizzarne il voto. Lo organizza la Federazione Acli Internazionali, giovedì 8 settembre, alle 15. Le Acli sono presenti in 24 Paesi in tutto mondo per sostenere le persone che hanno lasciato l’Italia. Grazie a una decennale esperienza sul campo, l’associazione può offrire “una prospettiva diversa ai bisogni sociali di una comunità in continuo movimento”. “È importante però il ruolo svolto dalla politica e da chi sarà eletto nella Circoscrizione Estero alle prossime Elezioni Politiche”, si legge in una nota.

Per questo le Acli e la Fai (Federazione delle Acli Internazionali) sollecitano i candidati a una presa di posizione su alcuni impegni precisi per migliorare la vita degli italiani all’estero con il rilancio degli strumenti istituzionali già presenti, con la promozione dei diritti di prima accoglienza e di cittadinanza e con l’impegno a migliorare i rapporti con la Pubblica Amministrazione. All’evento online dell’8 settembre parteciperanno i rappresentati delle Acli nel mondo, dall’America del Nord a quella del Sud passando per l’Asia, l’Africa e tutta l’Europa. Sono stati invitati tutti i rappresentati dei partiti politici che potranno portare il loro contributo e rispondere all’appello della Fai. L’incontro è uno delle tante iniziative lanciate dalle Acli all’interno della campagna: “Andiamo a votare”, perché “attraverso il voto del 25 settembre si può infatti costruire “Il Paese della dignità”, un paese in cui servizi, mobilità, welfare e sanità siano garantiti e dignitosi per ogni persona e famiglia”. Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina Facebook e sul canale YouTube delle Acli.