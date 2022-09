Educazione: Lumsa/Eip Italia, domani convegno di studio “Governare la scuola nell’epoca della complessità”

Si svolgerà domani, a partire dalle 16.30 presso la sala Giubileo dell’Università Lumsa, il convegno di studio “Governare la scuola nell’epoca della complessità” organizzato da Lumsa Master School in collaborazione con Eip Italia, in partnership con Editoriale Tuttoscuola, per la presentazione del master di secondo livello in Governance strategica delle istituzioni scolastiche.

L’evento è rivolto a docenti, laureati delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo ai docenti che vogliono prepararsi alla carriera dirigenziale, svolgono o intendono svolgere funzioni strategiche nell’organizzazione (didattiche, gestionali, organizzative, di coordinamento) e dirigenti scolastici in servizio interessati ad una crescita professionale nelle capacità di gestione strategica dell’istituzione scolastica.

Dopo i saluti del rettore Francesco Bonini e di Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del ministero dell’Istruzione, interverranno Rocco Pezzimenti, Università Lumsa e condirettore Master; Anna Paola Tantucci, presidente Eip Italia e condirettore Master; Ottavio Fattorini, coordinatore Ufficio studi Eip Italia e Comitato scientifico Master; Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp; Giovanni Vinciguerra, direttore “Editoriale Tuttoscuola”. A seguire testimonianze dei corsisti.

L’Associazione Eip Italia è ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della direttiva Miur 170/2016.