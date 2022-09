Assegno unico: De Palo (Forum famiglie), “aumentare e migliorare questa misura che cambia la vita”

“I dati resi noti oggi dall’Inps dimostrano l’utilità dell’assegno unico, una delle poche misure strutturali che abbia migliorato la vita delle famiglie nell’ultimo anno”. Lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum famiglie e della Fondazione per la natalità.

“In vista delle imminenti elezioni, chiediamo a tutti gli schieramenti di non dividersi sui temi cruciali per il futuro del Paese, quali la famiglia e il declino demografico”, prosegue De Palo, che chiede: “Si metta in cima ai programmi politici il miglioramento dell’assegno unico e, al più presto, si aumentiamo gli importi che, come prevede la legge, devono essere adeguati al costo della vita, considerato l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione. Insieme all’assegno unico si implementino, quindi, misure adeguate al rilancio della natalità o non potremo onorare gli impegni debitori del Pnrr”.