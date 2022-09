Ue-Regno Unito: incontro tra von der Leyen e Truss. Dal colloquio condanna aggressione russa, sostegno a Ucraina, Brexit

Il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York è stato oggi teatro di un incontro tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro del Regno Unito, Liz Truss. L’incontro si è svolto a margine dell’Assemblea generale Onu in corso in questi giorni. Von der Leyen e Truss “hanno condannato fermamente le azioni della Russia in Ucraina e hanno convenuto – secondo un comunicato ufficiale – che i recenti appelli di Putin a mobilitare parte della popolazione erano un segno che l’invasione russa sta fallendo. È una dichiarazione di debolezza”. I referendum in alcune aree ucraine occupate dai russi e il possibile richiamo di 300mila riservisti russi sta impensierendo i leader riuniti a New York. La presidente della Commissione Ue e la premier britannica “hanno riconosciuto il coraggio del popolo ucraino e hanno sottolineato il loro impegno congiunto a sostenere l’Ucraina nella sua lotta per tutto il tempo necessario”. “Hanno anche discusso delle relazioni Ue-Regno Unito, tra cui l’energia, la sicurezza alimentare e il protocollo dell’Irlanda del Nord”.