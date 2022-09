Diocesi: Bari-Bitonto, al via domani le “Notti Sacre” con concerti, mostre e preghiera

Inizia domani, giovedì 22 settembre, la dodicesima edizione di Notti Sacre, la rassegna di arte, musica, pensiero, preghiera, spettacolo, organizzata dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto nelle chiese del centro storico di Bari. Il programma inizia alle 19 con il concerto “Note da Oscar” in piazza del Ferrarese, mentre alle 19.30 in piazzetta San Marco è prevista la recita del rosario davanti alla casa natale della beata Elia di san Clemente. La prima giornata si chiuderà alle 21 alla Vallisa, con il concerto Inside Bach. Dal 22 settembre al 3 ottobre è in programma anche la mostra nella chiesa di Santa Teresa dei Maschi “Arte, congiunzione tra cielo e terra”, e quella nella chiesa di San Domenico, Esposizione opere di Teresita Ferrari Donadei.