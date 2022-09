Elezioni regionali: Siracusa, stasera “Aperti all’arte dell’incontro” con mons. Lomanto per approfondire il messaggio dei vescovi siciliani

“Aperti all’arte dell’incontro”. Questo il titolo dell’appuntamento in programma per la serata di oggi, mercoledì 21 settembre, a Siracusa. Dalle 18.30, presso il salone della chiesa Sacra Famiglia in viale dei Comuni, avrà luogo un confronto promosso dal settimanale diocesano “Cammino”, dal Forum delle associazioni familiari e dall’Ufficio per la pastorale del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del Creato dell’arcidiocesi di Siracusa sul documento elaborato dalla Conferenza episcopale siciliana in vita delle elezioni regionali del 25 settembre. Relatori saranno Marco Fatuzzo e Salvo Sorbello moderati da Mirella Roccasalva Firenze. All’incontro sarà presente anche l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto.