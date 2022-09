Diocesi: Rieti, il 23 settembre il saluto di Amatrice al vescovo Pompili

foto SIR/Marco Calvarese

“Un padre, un amico, una presenza familiare e solidale”: così in un breve messaggio il Comune di Amatrice saluta mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, che a breve lascerà la diocesi reatina per trasferirsi nella nuova sede di Verona. “Non ha fatto mai mancare il suo contributo autentico e fattivo, sia quando si è trattato di abbracciarci dopo il terremoto, sia per ricordare alla classe politica il dovere di far seguire alle promesse i fatti” continua la nota che invita tutta la popolazione a salutare il vescovo, venerdì 23 settembre, (ore 18), all’Auditorium della Laga. Per l’occasione mons. Pompili celebrerà la messa.