Congresso eucaristico nazionale: Rns, a Matera uno “Speciale roveto ardente” di adorazione

Venerdì 23 settembre in diretta sui canali social del Rinnovamento nello Spirito Santo, in concomitanza con il XXVII Congresso eucaristico nazionale, in programma a Matera dal 22 al 25 settembre sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, il Rinnovamento nello Spirito Santo promuove una speciale iniziativa nella città. Alle 21, è infatti previsto un “Roveto ardente di adorazione eucaristica con animazione carismatica” presso la chiesa San Francesco da Paola, situata nel centro della Città, alla presenza di una delegazione del RnS. Il roveto ardente sarà animato da Salvatore Martinez,presidente del RnS, con la collaborazione di Mario Landi, coordinatore nazionale del RnS, e di don Michele Leone, consigliere spirituale nazionale del RnS. Verrà trasmesso nei canali Social del RnS (YouTube e Facebook). Porteranno i saluti introduttivi Franco Maggi, coordinatore regionale della Basilicata, e Lindo Monaco, coordinatore diocesano di Matera-Irsina.