Oratorio: Cor e Lumsa, da novembre il corso di perfezionamento in “Oratori e processi di educazione informale”

Si rinnova anche per il nuovo anno pastorale la proposta di formazione del Centro oratori romani (Cor) e della Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa) con il corso di perfezionamento in “Oratori e processi di educazione informale” che prenderà l’avvio nel prossimo novembre a Roma. Il corso, si legge in una nota degli organizzatori, mira a fornire conoscenze, competenze, strumenti per educatori, animatori e catechisti all’interno di oratori o altre realtà di aggregazione giovanile e, attraverso un processo laboratoriale, ad accompagnarli ad immaginare nuovi modelli e forme alla luce delle sfide attuali. Il corso si articolerà in 5 weekend di formazione d’aula di 12 ore ciascuno suddivisi fra venerdì e sabato e che si svolgeranno in modalità blended con alcuni appuntamenti in presenza ed altri in modalità online sincrona. L’esperienza formativa verrà arricchita da workshop, uno stage in una realtà oratoriana ed un elaborato finale per un totale di 200 ore per il conseguimento di 12 Cfu. Direttori del corso sono Maria Cinque, presidente del corso di Laurea della Lumsa in Scienze dell’educazione e professore associato di Didattica e pedagogia speciale, e Daniela Salvi, formatrice del Cor. Da parte del Cor sono previste 10 borse di studio a copertura parziale dei costi. Il bando e tutti i dettagli sono presenti sul sito web dell’associazione fondata dal Servo di Dio Arnaldo Canepa. Il corso è rivolto in modo particolare a educatori/animatori/catechisti e coordinatori di oratorio e di altri centri di aggregazione giovanile o di istituzioni educative, interessati ad attivare un processo di formazione personale rispetto alle nuove istanze poste agli oratori dai processi di cambiamento in atto nei contesti nei quali operano e a migliorare le proprie competenze in ordine agli obiettivi evidenziati.