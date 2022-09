Tv2000, in occasione della festa di San Pio da Pietrelcina (23 settembre), invita i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi nella serata di oggi, mercoledì 21 settembre, alle 22.50, per recitare insieme il Rosario in onda su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky). La preghiera sarà trasmessa dalla chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo (Fg) con mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.