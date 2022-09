Alluvione Marche: San Lorenzo in Campo, stasera fiaccolata e veglia di preghiera per Mattia Luconi, il bambino ancora disperso

Una fiaccolata e veglia di preghiera per Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dalla notte di giovedì scorso quando tra Castelleone di Suasa e Barbara è stato travolto dall’onda di piena e strappato dalle braccia della mamma Silvia. A promuovere l’iniziativa per la serata di oggi, mercoledì 21 settembre, è l’amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo con la parrocchia dei Santissimi Biagio e Martino. Il ritrovo è fissato in piazza Verdi alle 20.30, con partenza alle 21. Il corteo passerà anche davanti alla casa di Mattia, per poi arrivare in basilica.