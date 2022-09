Salute bambini: Sipps, da domani il XXXIV Congresso nazionale a Torino

“Dagli albori della vita, un cammino insieme” è il tema del XXXIV Congresso nazionale della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) che si svolgerà dal 22 al 25 settembre a Torino. “Il primo giorno – spiega il presidente Giuseppe Di Mauro – sono previsti tre ‘Percorsi’ importantissimi. Quello su ‘Vaccinare in sicurezza nell’ambulatorio del pediatra’, durante il quale sarà presentata l’omonima Guida pratica, quello su ‘La genitorialità responsiva e il pediatra’, argomento a cuore non solo della Sipps ma anche delle famiglie e delle giovani coppie che, purtroppo, fanno sempre meno figli, e, infine, quello sulle ‘Strategie preventive delle infezioni respiratorie ricorrenti’ (Irr)”.

Dopo l’inaugurazione, due letture magistrali: una su “Auto e Torino” e una dal titolo “Dagli albori della vita…un cammino insieme”. Si parlerà inoltre di uso inappropriato di antibiotici, di Long Covid, di nutrizione per prevenire serie patologie. Verranno presentate la “Guida pratica sulla prevenzione degli incidenti”, quelli domestici e quelli che si verificano in strada, e una nuova “Guida di Otorinolaringoiatria”. “Proporremo ancora – afferma Di Mauro – la Guida sulla disabilità che si pone l’obiettivo di stare accanto alle famiglie in cui è presente una persona con disabilità, supportandole per i vari problemi che possono incontrare nella quotidianità, sanitari ma anche scolastici, burocratici, legali, fiscali, assicurativi”. Tra gli altri temi, il Progetto Tandem, un rivoluzionario progetto con cui il pediatra ed i genitori individuano, affrontano e spesso possono risolvere una serie di problemi della sfera neuropsichiatrica, evitando l’invio allo specialista.