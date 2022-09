Ucraina: Vittorio Veneto, domani a Conegliano incontro con padre Hren sulla guerra e la conseguente migrazione

(foto diocesi Vittorio Veneto)

Si svolgerà nella serata di domani, giovedì 22 settembre, alle 20.30 nella sala verde della Casa Toniolo a Conegliano, l’incontro con padre Teodosio Roman Hren, vicario generale dell’esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia. Sarà l’occasione per dialogare sulla guerra in Ucraina e sul conseguente fenomeno migratorio, che ha coinvolto non solo i Paesi confinanti ma anche diversi Paesi europei, compresa l’Italia. L’appuntamento è organizzato dall’Ufficio diocesano migranti.