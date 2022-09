Giornata della pace: Uisg, un video celebra le suore promotrici di giustizia e integrità del creato. A ottobre al via campagna “Sisters for the environment”

(fonte Uisg)

L’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg) ha pubblicato il video “New leaders: Sostenere le comunità nella cura”, la terza e ultima puntata di una campagna che celebra le suore promotrici di giustizia, pace e integrità del creato. In occasione della Giornata internazionale della pace che si celebra oggi 21 settembre il video condivide tante immagini di suore al servizio di comunità vulnerabili nel mondo, in collaborazione con Solidarity with South Sudan, una rete cattolica che si occupa di formare educatori, infermieri, contadini e leader comunitari per costruire resilienza e stabilità in un Paese attanagliato dal conflitto. “L’approccio delle suore all’impegno con le comunità – si ascolta nel video – è radicato in questi tre valori, che sono la base del loro contributo singolare allo sviluppo globale. La presenza: le suore vivono tra le persone più vulnerabili del mondo, condividendo le loro esperienze, sfide e speranze. L’incontro: le suore accolgono la differenza in tutte le sue forme, sforzandosi di riconoscere e valorizzare ogni persona nella sua piena dignità umana. E il servizio: le suore si impegnano a promuovere l’emancipazione di ogni persona e il benessere della nostra casa comune, donando il loro tempo, le loro energie e persino la loro vita al servizio degli altri”. “La spinta fondante per molte congregazioni di religiose è stata una spinta di cura e di attenzione, soprattutto laddove sistemi e strutture hanno mancato di cura per i più vulnerabili”, spiega suor Mary John Kudiyiruppil, vice segretaria esecutiva della Uisg. Padre David Gentry, promotore di missione per Solidarity with South Sudan – iniziativa inter-congregazionale della Uisg e dell’Unione superiori generali (Usg) dice: “Cerchiamo di educare e formare le persone in Sudan del Sud perché possano svolgere loro questi ruoli, cosicché non debbano dipendere dalla carità a distanza, ma entrino invece in possesso delle proprie capacità e siano autori della propria storia”. La pubblicazione del video durante il Tempo del Creato 2022 sottolinea la connessione profonda tra il benessere delle persone e il benestare del pianeta e fa eco al richiamo di Papa Francesco a una “alleanza fra l’umanità e l’ambiente”. In vista del COP27 sul cambiamento climatico e il COP15 sulla biodiversità la Uisg lancerà una nuova compagna “Sisters for the environment” all’inizio di ottobre.