Alluvione Marche: Caritas Fano, domani e venerdì raccolta di cibo e prodotti per le pulizie per aiutare le persone colpite

Per le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 settembre, la Caritas di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola ha organizzato una raccolta di cibo e di prodotti per le pulizie, per aiutare le persone in difficoltà colpite che, a cavallo tra il 15 e il 16 settembre, ha devastato parte del territorio marchigiano. Per chi volesse donare o dare un mano durante la giornata, i volontari Caritas saranno disponibili presso via Piave 13, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. “Un’altra iniziativa – viene spiegato in una nota – che Caritas propone è la possibilità di recarsi presso le zone di Cagli e Pergola per dare sostegno e stare vicino alle persone in difficoltà. Successivamente verranno date informazioni in merito, per ora raccolgono solo le eventuali disponibilità”.