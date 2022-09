Giornalismo: Verona, aperto il bando per la 28ª edizione del premio “Natale Ucsi” dedicato alle “buone notizie”

Torna anche quest’anno, per la 28ª edizione, il premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” dedicato al giornalismo solidale e alle buone notizie. Promosso dall’Unione cattolica stampa italiana-sezione di Verona e intitolato al giornalista veronese Giuseppe Faccincani, il riconoscimento sarà conferito ai vincitori delle sei categorie in concorso – Stampa, Tv, Radio, Targa Athesis, Genio della donna e Giornalisti e società – nella cerimonia di premiazione in programma a Verona, sabato 17 dicembre, a palazzo Barbieri, sede del Comune.

“Sono state 148 – sottolinea Stefano Filippi, presidente dell’Ucsi Verona – le candidature giunte nel 2021 da tutt’Italia: con l’ottimismo e la fiducia che caratterizzano l’identità del premio, non possiamo che auspicare di superare la cifra e continuare a dare merito a colleghe e colleghi che svolgono la professione con senso sociale e cuore. Ringrazio i partner ed i patrocinatori che continuano a sostenerci, tra cui anche la nuova amministrazione, nella persona del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che ha condiviso da subito i nostri valori portanti”.

L’obiettivo del riconoscimento è quello di premiare “i numerosi giornalisti che, andando controcorrente rispetto alla tendenza, portano in primo piano le buone notizie e mettono in luce le forze vive della società: i gesti di solidarietà silenziosa e di volontariato, le esperienze di integrazione sociale, di convivenza civile e di fratellanza, la generosità verso il prossimo, la difesa dei diritti e della dignità umana”.

Chi desidera partecipare dovrà inviare gli articoli stampa, web, i servizi televisivi e radiofonici pubblicati o in onda dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022 – insieme alla scheda di partecipazione – esclusivamente in modalità on-line all’indirizzo candidature@premioucsi.it entro e non oltre le 17 del 31 ottobre 2022 tramite servizi web quali, a titolo esemplificativo, wetransfer.com. Il bando 2022 e la scheda di partecipazione sono scaricabili sui siti www.premioucsi.it, www.ucsi.it, www.odg.it, www.ordinegiornalisti.veneto.it. Ogni candidato può concorrere con un solo articolo o servizio ed iscriverlo a una sola sezione del premio. I vincitori saranno informati – in via privata – entro fine novembre 2022.

La giuria, presieduta da don Bruno Cescon, giornalista professionista, già docente di Filosofia e Liturgia, e composta da membri di Ucsi Verona, Ucsi Veneto e Ucsi Trento, individuerà i vincitori che saranno informati – in forma riservata – entro fine novembre 2022.