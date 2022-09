Diocesi: Sassari, venerdì assemblea ecclesiale sul “cantiere della sinodalità”. Lunedì consacrazione di due nuovi sacerdoti

“Nel cantiere della sinodalità per edificare la nostra Chiesa-Casa tra la ‘soglia e il focolare’”. Questo il tema dell’assemblea ecclesiale diocesana che si svolgerà venerdì 23 settembre al Teatro Verdi di Sassari. A partire dalle 16, l’appuntamento, presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba e moderato dalla referente diocesana per il cammino sinodale Bernardetta Nieddu, ospiterà l’intervento del professor Pierpaolo Triani, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e membro del gruppo di lavoro della segreteria del cammino sinodale delle Chiese in Italia. L’assemblea si concluderà con la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Saba alle 19 nella cattedrale di San Nicola. Durante la messa Antonello Spanu, della parrocchia San Pantaleo Martire in Sorso, riceverà l’ammissione all’ordine del diaconato permanente.

In preparazione alla consacrazione sacerdotale di don Pierpaolo Canu e don Giovanni Tanca in programma lunedì 23 settembre, alle 16 nella cattedrale di San Nicola, nella serata di oggi, mercoledì 21 settembre, alle 20.30 presso il santuario “Beata Vergine Noli Me Tollere” a Sorso, verrà celebrata una veglia di preghiera. Durante l’incontro si pregherà anche per Antonello Spanu.