Ucraina: missione umanitaria delle Misericordie a Lublino. In Italia 160 profughi

(Foto Misericordie)

Missione umanitaria delle Misericordie a Lublino, in Polonia, al confine con l’Ucraina. Un volo umanitario si è svolto oggi, reso possibile da un’intesa tra Ita Airways, Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e dal Coordinamento Misericordie dell’area fiorentina, in collaborazione con la Fondazione Ridni. I volontari delle Misericordie hanno scaricato beni di prima necessità, farmaci e kit sanitari raccolti in Toscana, per poi far salire a bordo 160 ucraini, in gran parte nuclei familiari. “Le famiglie – spiega il presidente delle Misericordie, Domenico Giani – hanno percorso 140 chilometri per trovare rifugio in Polonia. La straordinaria rete realizzata con le autorità locali ci sta permettendo operazioni mirate di soccorso alla popolazione. Per questo ringrazio il sindaco di Leopoli, la Fondazione, il vescovo della città, che sin da subito hanno accolto la nostra disponibilità. Iniziative di questo genere sono, specie nell’anno del nostro Sinodo, la testimonianza più alta dell’impegno che le Misericordie hanno dimostrato da sempre”. “Il soccorso di questi bambini è solo una delle tante operazioni che stiamo portando avanti, a fianco alla popolazione martoriata dell’Ucraina, ma di certo è una delle più delicate e anche per noi emozionanti. Voglio ringraziare tutte le Misericordie toscane, che anche stavolta hanno risposto con una generosità straordinaria. Il nostro impegno continua”, dice il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi. I rifugiati troveranno protezione in Toscana: una volta atterrati a Milano, due pullman li trasferiranno in due strutture toscane.