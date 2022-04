Diocesi: Bologna, domenica 3 aprile l’arcivescovo Zuppi conferirà il mandato per la Missione al centro storico

Domani, domenica 3 aprile alle ore 18.00 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano, l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, conferirà il mandato per l’inizio della Missione cittadina della zona pastorale “San Pietro” in centro storico che durerà fino a sabato 9. L’iniziativa dal titolo “Ascolta la pace. Annuncio della Pasqua alla città” è a cura delle parrocchie della zona, delle comunità religiose e delle aggregazioni cattoliche di Bologna, guidate dai fratelli e dalle sorelle della comunità mariana “Oasi della pace”. Durante la settimana un gruppo di uomini e donne, inviati dall’arcivescovo, cammineranno lungo le strade del centro per annunciare e donare a tutti la pace del Signore risorto. Ogni sera, in vari luoghi della città, ci saranno proposte di spiritualità, ascolto e condivisione.

Oggi alle ore 17.30 nella chiesa dell’Eremo di Ronzano (via di Gaibola, 18) il card. Zuppi presiederà i vespri in occasione dei cent’anni di presenza dell’Ordine dei Servi di Maria.

Lunedì 4 alle ore 10.00 nella basilica di San Francesco (piazza Malpighi, 9) l’arcivescovo celebrerà la messa per il precetto pasquale interforze e alle ore 18.00, nella chiesa di San Procolo (via D’Azeglio, 52), presiederà una liturgia per gli operatori del diritto. La celebrazione è proposta dall’ordine degli Avvocati e da altri ordini professionali di Bologna e sarà animata dal coro “Note a verbale”.

Mercoledì 6 alle ore 20.30 al Museo “Olinto Marella” (viale della Fiera, 7) Zuppi inaugurerà il ciclo di conferenze “Chiesa, ecologia, fede, economia e uno sguardo internazionale” con la riflessione “Chiesa e missione”. Sarà possibile partecipare all’evento in presenza previa iscrizione sul sito www.museo.operapadremarella.it/chiesa-e-missione o in diretta streaming sul canale YouTube del Museo.

Giovedì 7 alle ore 20.00 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa per la pace a cui parteciperanno i gruppi carismatici presenti in Emilia-Romagna.

Per informazioni www.chiesadibologna.it