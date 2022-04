Autismo: “Liberi nell’arte”, lunedì presentazione prodotto multimediale “Con le mie mani con i miei occhi – Liberi di essere felici”

Verrà presentato lunedì 4 aprile a Roma, presso la Sala “G. Marconi” di Palazzo Pio, sede di Radio Vaticana (ore 15.30), il prodotto multimediale (cd e videoclip) come atto finale del progetto “Con le mie mani con i miei occhi – Liberi di essere felici” sostenuto da Regione Molise e promosso dall’associazione “Liberi nell’arte aps” in collaborazione con associazioni del territorio locale e nazionale. Alla conferenza stampa, che vedrà la partecipazione del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, interverranno il prefetto del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede Paolo Ruffini e Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nel corso della presentazione degli artisti (interprete, autore e producer) del cd musicale – registrato in Vaticano, editato da Lev con le voci corali di ragazzi e ragazze autistici – dal titolo Aeroplano #Inizialospettacolo, ci sarà la testimonianza dell’attrice Sabrina Paravicini che racconterà la propria esperienza artistica insieme al figlio affetto da disturbo dello spettro autistico. L’evento, come atto conclusivo di un percorso sperimentale laboratoriale sui linguaggi della comunicazione e dell’espressività rivolto all’ambito dell’autismo, rientra tra le iniziative per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre oggi, 2 aprile.