Seminario regionale pugliese: Molfetta, Settimana di cultura 2022. “Digital Wor(l)d. Essere umani nella rete”

Il Seminario regionale pugliese “Pio XI” di Molfetta propone anche quest’anno la Settimana di cultura dal 3 al 7 aprile, dal titolo “Digital Wor(l)d. Essere umani nella rete”. Si rifletterà sul rapporto tra mondo, Parola e parole, nell’era digitale. Ad aprire l’evento, domenica 3 aprile, sarà una proposta cinematografica, “The Social Network” (regia di D. Fincher), guidati dal critico Giuseppe Grossi. Lunedì 4, invece, sarà offerto un approfondimento sull’uso “buono” delle parole nel digitale: Rosy Russo, presidente di “Paroleostili”, associazione impegnata da tempo nella riflessione sullo stile comunicativo nel web, dialogherà con Silvana Campanile. Martedì 5 ad essere protagonista sarà la figura e l’opera di Pier Paolo Pasolini, nel centenario dalla nascita. La mostra-video, “Io, Pier Paolo Pasolini”, verrà introdotta da Valerio Capasa. La serata di mercoledì 6 aprile sarà dedicata ad una riflessione di carattere etico- giuridico: interverrà don Fortunato Di Noto, presidente dell’associazione “Meter” e presbitero impegnato ad abitare le “periferie digitali”. Dialogherà con lui Saverio Di Liso. A conclusione della Settimana, l’incontro con mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali, con cui ci si confronterà sul tema “evangelizzazione e digitale”.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 19.00 e si terranno nell’aula magna “Mons. Antonio Ladisa” del Pontificio seminario regionale pugliese “Pio XI” in viale Pio XI, 54. Ci sarà la possibilità di prendere parte alla manifestazione in presenza e attraverso il canale Youtube Seminario regionale Molfetta e la pagina Facebook Pontificio seminario regionale pugliese “Pio XI” – Molfetta.