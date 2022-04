A Sua immagine: nella puntata di oggi l’impegno sociale della fondatrice della prima banca online. Domani speciale “Il Papa a Malta”

Nella puntata di oggi di A Sua immagine, in onda su Rai Uno dalle 16.05, Lorena Bianchetti incontra Luciana Delle Donne. “Manager di successo, capace, volitiva, intelligente, ha creato la prima banca on line. Originaria di Lecce si è poi trasferita a Milano dove ha proseguito la sua ascesa nel mondo della finanza in un mondo ancora tutto maschile”, segnala la Rai.

“Nella sua prima vita raggiunge il massimo della carriera e una vita comoda fatta di costosi abiti firmati e di lusso. Ma entra in crisi e decide di andare a conoscere i poveri delle favelas del Brasile. A contatto con i bambini comincia a interrogarsi sul senso della sua vita. Torna in Italia e matura la decisione di voler cambiare decisamente vita e di rientrare a Lecce. Fonda un atelier di moda dal nome Made in carcere. Le detenute imparano a cucire, tagliare, confezionare e far prodotti capaci di stare sul mercato. Lancia l’idea di creare gli orti verticali in carcere per essere sostenibili dal punto di vista alimentare, così come fanno in Africa. La fede la sostiene e l’accompagna”.

Questa settimana inizia un nuovo ciclo di puntate de Le Ragioni della Speranza: don Giordano Goccini, accompagnato da giovani pellegrini, percorre la Via Matildica, da Mantova fino a Lucca, un itinerario lungo 285 chilometri, tra Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, “che congiunge simbolicamente il preziosissimo sangue di Gesù al Volto Santo e che ripercorre i luoghi legati alla vita di Matilde di Canossa. La prima tappa si snoda tra Mantova e San Benedetto Po. In questa puntata l’incontro con Betty Colombo, fotoreporter”.

La puntata di domani, in onda dalle 9.50, è dedicata al viaggio di Papa Francesco a Malta. Ne parleranno con Lorena Bianchetti, Alessandro Gisotti, giornalista già vicedirettore del dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e suor Alessandra Smerilli, economista e segretaria del dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale.