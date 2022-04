Pace: Fond. Papa Giovanni XXIII e Rotary, un convegno per far conoscere la Pacem in Terris. Tra i relatori Andrea Riccardi

“La pace, il Rotary” è il tema del convegno che si terrà il 9 aprile dalle 16.30 presso il Teatro Giovanni XXIII nella città di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg). L’evento, realizzato con la Fondazione Papa Giovanni XXIII, vuole “attualizzare il messaggio di Papa Giovanni XXIII per far conoscere ad una vasta platea l’operato del Rotary per la pace. Le sfide lanciate dalla Pacem in terris sono sfide attuali – spiegano gli organizzatori – che meritano una riflessione approfondita per essere spunto di azione”. L’incontro, visibile anche in streaming direttamente dal sito www.lapaceilrotary.com, vedrà la partecipazione di relatori come don Ezio Bolis, direttore Fondazione Papa Giovanni XXIII, Andrea Riccardi, fondatore Comunità Sant’Egidio, Charlie Allen, direttore Partnership Institute of Economics and Peace, Fergal Mc Carthy, Peace Programs Manager Rotary Foundation, Helen Nambalirwa Nakabala, direttrice Centro della Pace presso la Makerere University, insieme a professionisti nella prevenzione e risoluzione di conflitti formatisi presso i Centri della Pace della Rotary Foundation. “Il convegno vuole mettere in relazione le istanze della Pacem in terris con l’impegno e le attività che il Rotary conduce, quotidianamente, per edificare un mondo che si muove verso la convivenza fra uomini e donne di terre diverse, di razze diverse, di religioni diverse, di culture diverse” dichiara Edoardo Gerbelli, Governatore del Distretto 2042. “Il 60° anniversario della Pacem in terris è una preziosa occasione per ricordare e approfondire l’insegnamento profetico di Giovanni XXIII sulla pace. Papa Roncalli non si limitava a proporre nuove teorie, ma richiamava tutti gli uomini e le donne di buona volontà a dare il proprio contributo per creare una cultura della pace, fondata sulla libertà e la verità, sulla giustizia e sulla solidarietà tra i popoli. Questo è il compito affidato anche alla nostra generazione” afferma don Bolis, direttore Fondazione Papa Giovanni XXIII. Saranno due le modalità di fruizione del convegno: dal 1 febbraio sarà possibile iscriversi in presenza compilando il form di iscrizione presente sul sito www.lapaceilrotary.com oppure si potrà assistere in streaming video sempre attraverso il sito.