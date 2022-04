Diocesi: Rossano-Cariati, incontri nell’ambito del Cammino sinodale. Apostolato del mare e pastorale del turismo

Prosegue nella arcidiocesi di Rossano-Cariati il cammino sinodale voluto da Papa Francesco. “Come si è avuto modo di illustrare – spiega un comunicato – il percorso indicato si articolerà per tutte le diocesi, in tre fasi. La prima, quella che stiamo vivendo in questi mesi, è quella narrativa che si svilupperà nell’arco di un biennio dedicato all’ascolto (2021-2023): nel primo anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo dei vescovi”; nell’anno seguente “ci si concentrerà invece su alcune priorità pastorali. Di concerto con l’equipe sinodale, gli uffici pastorali stanno incontrando il proprio settore di riferimento, seguendo il tema che sta caratterizzando gli incontri in diocesi ‘In cammino verso la Chiesa che vogliamo’”. Il prossimo appuntamento è per lunedì 4 aprile con l’incontro, organizzato dall’Ufficio diocesano apostolato del mare diretto da don Giuseppe Ruffo, con le autorità portuali presso i locali della Capitaneria di Porto a Corigliano. Successivamente si terranno i già programmati incontri con i pescatori in due appuntamenti, uno organizzato su Schiavonea e l’altro su Cariati. Mercoledì 6 aprile invece, l’Ufficio diocesano sport e turismo, diretto da don Rocco Grillo, incontrerà gli operatori del settore turistico per porre anche a loro le domande che sono state preparate dal Sinodo dei vescovi.