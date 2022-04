Papa Francesco: arrivato a Malta, primo appuntamento pubblico l’incontro con le autorità

Il Papa è arrivato a Malta intorno alle 10, puntuale secondo la tabella di marcia. Al suo arrivo all’aeroporto di Malta, è stato accolto dal Presidente della Repubblica, George William Vella, e dalla consorte. Due bambini in abito tradizionale gli hanno consegnato un omaggio floreale. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni, l’esecuzione degli inni e la Guardia d’onore, il Presidente della Repubblica e la consorte accompagnano il Papa nella Presidential Lounge and Ministerial Cip Lounge. Quindi Francesco si trasferisce in auto al Palazzo del Gran Maestro a La Valletta, per la visita di cortesia al presidente e l’incontro con le autorità e con il Corpo diplomatico. Al suo arrivo al Palazzo del Gran Maestro, Papa Francesco è accolto dal Presidente della Repubblica e dalla consorte che lo accompagnano nella Pages’ Chamber dove ha luogo lo scambio dei doni. Quindi si recano nella Ambassadors’ Chamber. Dopo la foto ufficiale si svolge l’incontro privato. Dopo la presentazione della famiglia e la firma del Libro d’onore, Vella accompagna Francesco nella Pages’ Chamber dove ha luogo un breve incontro in privato con il primo ministro, Robert Abela, e i familiari. Al termine, il presidente, il Papa e il primo ministro si recano nella Grand Council Chamber

per l’incontro con le autorità – occasione del primo incontro pubblico in terra maltese – e, nel passaggio da una sala all’altra, il Santo Padre saluta alcune autorità del Governo