Papa Francesco: prima di partire per Malta incontra alcune famiglie di rifugiati provenienti dall’Ucraina

Prima di lasciare Casa Santa Marta, diretto a Malta per il suo 36° viaggio apostolico, il Papa ha incontrato alcune famiglie di rifugiati provenienti dall’Ucraina ospitate dalla Comunità di Sant’Egidio, accompagnate dal card. Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio. Una delle famiglie – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – era composta da una mamma di 37 anni con due bambine, di 5 e 7 anni, arrivate in Italia da Leopoli circa 20 giorni fa. La bambina più piccola ha subito un intervento cardiologico ed è sotto controllo medico a Roma. Presenti all’incontro anche due mamme di Ternopil, cognate, con i 4 figli, tra i 10 e i 17 anni, ospitati in un appartamento offerto da una signora italiana, arrivati anche loro a Roma poco più di 20 giorni fa. I minori delle due famiglie frequentano la scuola a Roma. L’ultima famiglia presente è arrivata a Roma da tre giorni, passando per la Polonia ed è composta da 6 persone giunte da Kiev: madre e padre, con tre figli, di 16, 10 e 8 anni, e la nonna di 75 anni. Anche loro vivono in una casa offerta da una signora italiana per l’accoglienza ai profughi. Quindi il Papa si è trasferito in auto all’aeroporto di Fiumicino da dove – alle ore 8.39 – è partito alla volta di Malta a bordo di un A320/ ITA Airways. L’arrivo all’aeroporto di Malta è previsto per le ore 10. Come di consueto, nel momento di lasciare il territorio italiano, Francesco ha fato pervenire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in telegramma in cui si legge: “Nel momento in cui lascio il territorio italiano per recarmi in visita pastorale a Malta, paese di luminosa bellezza al centro del Mediterraneo, nonché porto millenario di molteplici approdi e partenze, nella gioia di incontrare i fratellli nella fede e le persone del luogo, a lei, signore presidente, e all’intero popolo italiano, rivolgo i più cordiali saluti, a cui unisco fervidi auguri di serenità e di pace”.