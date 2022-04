Diocesi: Bari-Bitonto, messaggio augurale per la nomina di mons. Ciollaro ad arcivescovo di Cerignola

“Nella lode al Signore e con spirito di gratitudine al Santo Padre per questo momento di grazia”, mons. Giuseppe Satriano, insieme a tutta l’arcidiocesi di Bari-Bitonto, si unisce a mons. Fabio Ciollaro “con un pensiero di affetto e nella preghiera viva per augurargli buon cammino per il ministero episcopale al servizio della Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano, nella certezza che saprà guidare con saggezza il popolo di Dio affidato alla sua cura pastorale”. Lo si legge in una nota diffusa dalla curia di Bari. “Tutta la comunità ecclesiale di Bari-Bitonto assicura un ricordo nella preghiera affinché la nuova responsabilità affidata a mons. Ciollaro possa ottenere da Dio i frutti sperati.”