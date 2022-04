Popoli e Missione: il video dell’ordinazione episcopale di padre Carlassare. “Dio è la nostra forza”

(Foto Luci nel mondo")

Il 25 marzo scorso padre Christian Carlassare, comboniano, è diventato vescovo di Rumbek, in Sud Sudan. “La celebrazione per la sua ordinazione è stata un evento importante che ha coinvolto l’intera comunità e messo la parola fine sulla triste vicenda della sua ‘gambizzazione’ un anno fa”, si legge nel sito di “Popoli e Missione” (Fondazione Missio). “Il vescovo ha perdonato i suoi aggressori, rappresentanti della Chiesa locale, e il giorno prima della cerimonia ha pronunciato un discorso commovente”. “Dio è la nostra forza – ha detto –; noi siamo cristiani e tutti qui siamo fratelli e sorelle anche nei villaggi dove la gente è lontana”. Poi una indicazione del suo stile missionario anche nell’esercizio della funzione episcopale: “non staremo dentro la cattedrale, ma fuori ad incontrare la gente! Nei villaggi dove la gente vive”.

In un video di “Luci nel mondo”, documento esclusivo, i momenti salienti della sua ordinazione a vescovo, commentati da suor Piera, comboniana che ha assistito a tutta la cerimonia.