Papa Francesco: nomina mons. Fabio Ciollaro vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Il Papa ha nominato vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano mons. Fabio Ciollaro, finora vicario generale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e parroco di San Vito Martire. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Ciollaro è nato il 21 settembre 1961 a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, nell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. È stato ordinato sacerdote il 14 giugno 1986 per la medesima arcidiocesi. Ha frequentato il Seminario Regionale di Molfetta ed ha conseguito il Dottorato in Teologia presso il Teresianum di Roma. È vicario generale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni dall’8 settembre 2014. Dal 1996 è stato Parroco a Guagnano, San Vito dei Normanni, Brindisi e “ad nutum Episcopi” a San Pancrazio Salentino.

È stato educatore nel Seminario Regionale Liceale di Taranto e successivamente Rettore del Seminario Arcivescovile di Ostuni. Ha guidato diversi corsi di esercizi e ritiri spirituali per il clero o nei seminari. Per dodici anni è stato direttore dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Amministrativo

Diocesano. Dal 2003 fa parte del Consiglio Episcopale, del Collegio dei Consultori e del Consiglio presbiterale. È stato docente di religione ed ha insegnato Teologia Spirituale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Brindisi. È autore di varie pubblicazioni.