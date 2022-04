A conclusione della visita di cortesia al presidente della Repubblica di Malta, George William Vella, nel palazzo del Gran Maestro a La Valletta, il Papa ha firmato il Libro d’Onore. “Accolto come pellegrino a Malta, cuore del Mediterraneo, che palpita di rara umanità, invoco da Dio saggezza e misericordia per chi governa, unità e pace per la popolazione e per il mondo intero”, ha scritto Francesco.