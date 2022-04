Papa a Malta: benedice in inglese i giovani di Malta radunati a a Valletta

“W il Papa, i giovani di Malta ti accolgono!”. È il saluto dei giovani maltesi, che hanno gremito la piazza di fronte al Palazzo del Gran Maestro di La Valletta, tappezzata di bandiere bianchi e gialle, i colori vaticani. Alla richiesta dei giovani, Francesco ha risposto pronunciando per loro una benedizione in inglese. Lo ha fatto affacciandosi dal balcone del palazzo del Gran Maestro a La Valletta, al termine del primo discorso pronunciato nell’isola di Malta e dedicato alle autorità e al Corpo diplomatico. Ad affacciarsi dal balcone insieme a lui, il presidente della Repubblica George William Vella e la Consorte, il primo ministro Robert Abela e la consorte, il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il segretario generale del Sinodo dei Vescovi, card. Mario Grech, l’arcivescovo di Malta, mons. Charles J. Scicluna, e il vescovo di Gozo, mons. Anthony Teuma. Ora il Santo Padre si trasferisce in nunziatura per il pranzo, mentre nel pomeriggio è in programma a Gozo un incontro di preghiera, nel Santuario nazionale di Ta’ PInu, il più grande santuario mariano dell’isola.