Diocesi: Novara, domani il vescovo Brambilla incontra i fidanzati

È in programma per domani, domenica 3 aprile, il tradizionale incontro del vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, con i fidanzati che si stanno preparando al matrimonio cristiano. L’appuntamento è per le 15.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta. “Vivremo insieme – spiegano i responsabili dell’Ufficio diocesano per la Famiglia, che si occupano dell’organizzazione dell’incontro – un momento bello, di Chiesa che abbraccia e che accoglie e soprattutto che non smette di dire il suo grazie a chi ancora oggi crede nella forza instancabile dell’amore”.