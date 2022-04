Coronavirus Covid-19: Milano, il 4 aprile presentazione documento “La pandemia e la sfida dell’educazione”

La Pontificia Accademia per la vita e il Centro di ricerca sulle relazioni interculturali presentano il documento “La pandemia e la sfida dell’educazione. Bambini e adolescenti al tempo del Covid-19”, elaborato in collaborazione con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19 e dedicato agli aspetti pedagogici, psicologici e sociali degli eventi collegati al coronavirus che

riguardano le giovani generazioni. L’appuntamento – informano i promotori dell’iniziativa – è per lunedì prossimo, 4 aprile, a Milano (ore 15, largo A. Gemelli, 1 – Aula Negri da Oleggio). L’incontro si aprirà con i saluti del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, e di Domenico Simeone, preside Facoltà Scienze della formazione dello stesso ateneo. A presentare il documento sarà mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, introdotto da Milena Santerini, ordinaria di Pedagogia dell’Università Cattolica e vicepreside dell’Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia. Interverranno Silvia Vegetti Finzi, già docente di Psicologia dinamica e saggista; Daniele Novara, pedagogista del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, e Silvio Premoli, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano e professore associato in Pedagogia dell’Università Cattolica.