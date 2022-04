Diocesi: Caritas Fano, oggi presentazione del progetto “Apri” per “fare della comunità il cuore pulsante dell’accoglienza”

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile, la presentazione del progetto “Apri” che la Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola sta portando avanti sul territorio convinta che “possa rivelarsi una risorsa in grado di fare della comunità il cuore pulsante dell’accoglienza”. L’appuntamento è fissato per le 17 presso la sala polivalente del Centro civico di Gimarra. “L’esperienza presente e passata – spiegano dalla Caritas diocesana – ci sta confermando come nell’accogliere sia fondamentale non solo provvedere alle necessità materiali, bensì coinvolgere tutti/e per creare una rete sempre più solida e ampia intorno al tema dell’accoglienza”. “Apri” è “un progetto rivolto a persone straniere già presenti sul territorio italiano che vivono in condizione di fragilità a cui le Caritas diocesane potranno proporre una forma di accoglienza alternativa proprio grazie a una pluralità di attori coinvolti: famiglie e singoli cittadini, operatori della Caritas diocesana, comunità e parrocchie, realtà e associazioni vicine al tema dell’accoglienza che potranno sperimentarsi nell’accoglienza e nell’accompagnamento di persone provenienti da contesti e culture differenti”. All’incontro di oggi pomeriggio interverranno anche Luciana Forlino e Valeria Mele, referenti nazionali del progetto “Apri” di Caritas Italiana.