Diocesi: Cremona, nel pomeriggio presentazione di “Ho bisogno di amicizia”, epistolario tra Astori e Mazzolari

In occasione del 40° anniversario della morte di mons. Guido Astori, parroco di S. Agata (Cremona) dal 1940 al 1964, verrà presentato oggi, sabato 2 aprile, il libro “Ho bisogno di amicizia”, edito dalla Fondazione don Primo Mazzolari. Si tratta di un volume, curato da don Bruno Bignami e don Umberto Zanaboni, che raccoglie le lettere tra don Primo Mazzolari e don Astori, che furono amici fin dai primi anni del Seminario. “Compagni di ordinazione, i due preti cremonesi – viene ricordato sul sito web di TeleRadio Cremona Cittanova – condivisero l’esperienza di cappellani militari nella prima guerra mondiale prima di occuparsi di alcune parrocchie del territorio: Mazzolari a Cicognara e Bozzolo, nel Mantovano, Astori a Bordolano, Casalbuttano e Cremona a Sant’Agata”.

Per iniziativa dell’unità pastorale Cittanova, in collaborazione con la Fondazione don Primo Mazzolari, oggi alla 17 nella chiesa di S. Agata interverranno la presidentessa della Fondazione don Primo Mazzolari di Bozzolo, Paola Bignardi, e don Andrea Foglia, storico e parroco di S. Abbondio. Durante la presentazione saranno proposte alcune letture delle lettere tratte dal testo.